«Атлетико» выбил «Реал» из Кубка, Валиева не выступит на ЧР по прыжкам, Овечкин вернулся и не забил, Круговой объяснил уход из «Зенита» в ЦСКА и другие новости

Максим Комаров

А Нуралы Алип выбрал не играть в футбол? За него заплатили, минуточку, 5 млн. И год он сидел в мертвом запасе, под Яром и Ловреном. Потом еще Ренана взяли, кабзда?! «Выбрать футбол» и свалить в ЦСКА, как Даня? Нет, Нуралы работал и ждал свой шанс. И когда он пришел - он вцепился в него зубами! И сегодня он один из лучших в РПЛ, твёрдый игрок старта Чемпиона Страны. Возможно, слухи про интерес Реала, сильно преувеличены, но! Вспомним, каким деревом был (да и остался) Мартин Шкртел! Однако, на характере и харизме уехал из Зенита в Ливерпуль, где стал Легендой. Нуралы - мужчина! Даня - ребёнок пока что. Удачи в ЦСКА!