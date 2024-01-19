1. «Атлетико» выбил «Реал» (4:2) из Кубка Испании на стадии 1/8 финала в жарком мадридском дерби. «Барселона» победила «Унионистас» (3:1) из третьего дивизиона.
«Атлетико» выбил «Реал» из Кубка, Валиева не выступит на ЧР по прыжкам, Овечкин вернулся и не забил, Круговой объяснил уход из «Зенита» в ЦСКА и другие новости
Комментарии
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Максим Комаров
Вот это я понимаю - инсайдер! Давно такого на сайте не было. Какой свежак выложил - всего-то 2 дня.
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5 час.
Максим Комаров
А Нуралы Алип выбрал не играть в футбол? За него заплатили, минуточку, 5 млн. И год он сидел в мертвом запасе, под Яром и Ловреном. Потом еще Ренана взяли, кабзда?! «Выбрать футбол» и свалить в ЦСКА, как Даня? Нет, Нуралы работал и ждал свой шанс. И когда он пришел - он вцепился в него зубами! И сегодня он один из лучших в РПЛ, твёрдый игрок старта Чемпиона Страны. Возможно, слухи про интерес Реала, сильно преувеличены, но! Вспомним, каким деревом был (да и остался) Мартин Шкртел! Однако, на характере и харизме уехал из Зенита в Ливерпуль, где стал Легендой. Нуралы - мужчина! Даня - ребёнок пока что. Удачи в ЦСКА!
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5 час.
Максим Комаров
Даня сейчас может что угодно говорить. Александр Иванович резюмировал: на двух стульях - не в Зените. Дай Бог, получится в Москве. Батя его покойный этот переход, наверное, понял бы. Все-таки, не в мясо. Я знал его и уважал.
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5 час.
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