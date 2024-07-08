Обещая защитить Сеул, Штаты вовсе не намерены рисковать собственными городами

Проблемы безопасности во всем мире принимают новые формы из-за конфликта в России и Украине. Прокси-война Вашингтона против Москвы вызвала глобальную реакцию — бросив вызов политике США в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.
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