Обещая защитить Сеул, Штаты вовсе не намерены рисковать собственными городами

﻿﻿Проблемы безопасности во всем мире принимают новые формы из-за конфликта в России и Украине. Прокси-война Вашингтона против Москвы вызвала глобальную реакцию — бросив вызов политике США в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.