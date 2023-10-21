Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

129 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga Chuhutina
    Лучше помолчи добренький.  Такое бы обращение от наших граждан к черным.Что известно о де...
  • Семахина Елена
    Может стоить закрыть проход  судам США и их сателлитов по морям, где проходят  Северные потоки ?Песков ответил на...
  • Александр Симакин
    Действительно избиение задержанного, неспособного защищаться - великий подвиг, достойный присвоения звания Героя.Что известно о де...

Лукашенко обвинил правительство во лжи

Лукашенко обвинил правительство во лжи

По словам президента, вранье во власти не изжито Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство страны не всегда реализует принятые решения и обвинил его во лжи, передает пресс-служба главы государства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх