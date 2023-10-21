Лукашенко обвинил правительство во лжи

По словам президента, вранье во власти не изжито Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство страны не всегда реализует принятые решения и обвинил его во лжи, передает пресс-служба главы государства.
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