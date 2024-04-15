ПГК запустила систему телеуправления «Диалог-МС» на ППС в Омской области

Первая грузовая компания (АО «ПГК») реализовала проект по строительству и внедрению релейно-процессорной системы телеуправления «Диалог-МС» маневровой вышкой и защитных устройств на ж/д станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии