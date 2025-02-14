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Царьград

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Два жителя Ангарска задержаны за попытку поджога военной техники

Два жителя Ангарска задержаны за попытку поджога военной техники

В Ангарске задержаны двое за попытку поджога военной техники. Использовав бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, злоумышленники проникли на территорию военной части.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Расстрел на месте никто не отменял.
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20 час.
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