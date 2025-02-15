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Зеленский оценил ораторские навыки Кличко

Зеленский оценил ораторские навыки Кличко

Владимир Зеленский заявил, что не знал об ораторских навыках мэра Киева Виталия Кличко. Так он прокомментировал критику со стороны политика во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция которого доступна на YouTube.

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