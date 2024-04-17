Психолог Миллер: символы в интервью Дурова показали, что он не лишен сюрпризов

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с основателем Telegram Павлом Дуровым. На кадрах за спиной предпринимателя мелькали двусмысленные предметы интерьера: два неприличных стула, большой бюст Аполлона и черная шкатулка.
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