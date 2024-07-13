Учёные измерили ближайший к Земле миллисекундный пульсар PSR J0437-4715

Ближайший миллисекундный пульсар PSR J0437-4715, расположенный в южном созвездии Живописца на расстоянии примерно 510 световых лет от Земли, имеет радиус 11,4 километра и массу в 1,4 раза больше массы Солнца.
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