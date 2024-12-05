Две истории о песнях и музыке, согревающие сердца людей.

´Прошлое не воротится и не поможет слеза. ´ - этот мелодраматичный музыкальный припев способен продолжить с легкой бессознательной непринужденностью, кажется, любой из девяти миллионов нынешних белорусов.
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