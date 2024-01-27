Один человек скончался от менингококковой инфекции в Мангистау в 2023 году

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Гульнар Куркинбаева рассказала о том, что одним из очень опасных инфекционных заболеваний является менингококковая инфекция.
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