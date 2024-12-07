Брат экс-министра спорта Казахстана напал на судью на чемпионате в Актау

Об этом сообщили в Казахстанской Федерации бокса (КФБ), передает inAktau.kz. 5 декабря текущего года в ходе чемпионата Республики Казахстан среди молодежи в городе Актау во время соревнований встречались спортсмен Акмолинской области Дамир Ибрагимов и спортсмен города Астана Кенесарыамир Маржикбаев.