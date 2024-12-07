Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Шацкий
    В Казахстане сейчас всё делается строго по инструкциям, СНИПам  и методичкам, даже старые советские откапывают если н...Каждый пятый каза...
  • Василиса Иванова
    Нам-то это зачем???Более 150 человек...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    А где это мангистау ?Тамара Дуйсенова ...

Брат экс-министра спорта Казахстана напал на судью на чемпионате в Актау

Брат экс-министра спорта Казахстана напал на судью на чемпионате в Актау

Об этом сообщили в Казахстанской Федерации бокса (КФБ), передает inAktau.kz. 5 декабря текущего года в ходе чемпионата Республики Казахстан среди молодежи в городе Актау во время соревнований встречались спортсмен Акмолинской области Дамир Ибрагимов  и спортсмен города Астана Кенесарыамир Маржикбаев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх