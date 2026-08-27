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«Динамо» проведет домашний матч с «Оренбургом» на «РЖД Арене» из-за «другого мероприятия» на «ВТБ Арене» 12 сентября

Матч «Динамо» – «Оренбург» 12 сентября пройдет на « РЖД Арене ». «Информируем, что домашняя игра 8-го тура РПЛ с « Оренбургом » перенесена с «ВТБ Арены».

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