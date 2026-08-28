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Мы соседи по планете

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Почему без дальнобойщиков магазины опустеют за трое суток

Почему без дальнобойщиков магазины опустеют за трое суток

Каждый раз, когда вы покупаете хлеб или включаете свет, за этим стоит чей-то рейс. Дальнобойщики везут почти всё, что есть в магазинах, аптеках и на стройплощадках, — и делают это круглый год, в любую погоду, по любым дорогам.

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