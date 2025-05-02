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Хуситы поразили израильскую базу Рамат-Давид гиперзвуковой ракетой

Хуситы поразили израильскую базу Рамат-Давид гиперзвуковой ракетой

Йеменские хуситы совершили ракетную атаку на израильскую базу ВВС Рамат-Давид. Представитель повстанческих Вооружённых сил Яхья Сариа сообщил, что удар был произведён ракетой «Палестина-2», успешно достигшей цели, несмотря на израильскую ПВО.

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