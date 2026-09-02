В Киеве сотрудники ГУР и СБУ начали перестрелку во время совместной операции

В Киеве сотрудники ГУР и СБУ устроили перестрелку между собой во время «следственных действий». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп объявил о с...
- Ушедшая из России...
- Адвокат Жорин: ра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым