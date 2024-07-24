Спутник блогерши МотоТани рассказал о таинственном исчезновении камеры с места ДТП

Спутник погибшей в Турции блогерши МотоТани заявил о пропаже камеры с места ДТП Сергей Хардиков, спутник российской байкерши-блогера Татьяны Озолиной, более известной как МотоТаня, рассказал об исчезновении с места ДТП ее видеокамеры.