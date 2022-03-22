Почему инспектор ГИБДД не дал копию протокола и что делать?

В каких случаях инспектор ГИБДД обязан вручить водителю копию протокола? Как быть, если он этого не сделал? Жаловаться или нет? Причины Кодекс об административных правонарушениях в России один, однако на практике его могут применять по-разному.
В каких случаях инспектор ГИБДД обязан вручить водителю копию протокола? Как быть, если он этого не сделал? Жаловаться или нет? Причины Кодекс об административных правонарушениях в России один, однако на практике его могут применять по-разному.
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