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Почему инспектор ГИБДД не дал копию протокола и что делать?

Почему инспектор ГИБДД не дал копию протокола и что делать?

В каких случаях инспектор ГИБДД обязан вручить водителю копию протокола? Как быть, если он этого не сделал? Жаловаться или нет? Причины Кодекс об административных правонарушениях в России один, однако на практике его могут применять по-разному.

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