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СК возбудил уголовное дело после схода лавины в Кабардино-Балкарии 6 сентября 2026 года

Обстоятельства происшествия 6 сентября 2026 года в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарской Республики сошла лавина с горы Мижирги, накрывшая группу из 15 альпинистов.

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