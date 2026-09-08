Россия не исключает возобновления трехсторонних переговоров по Украине

Москва сохраняет возможность возвращения к трехстороннему переговорному формату с участием России, Украины и США.
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