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Пронедра

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Россия не исключает возобновления трехсторонних переговоров по Украине

Россия не исключает возобновления трехсторонних переговоров по Украине

Москва сохраняет возможность возвращения к трехстороннему переговорному формату с участием России, Украины и США.

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