Мерц призвал сократить бюджет ЕС на сотни миллиардов евро

Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Коштой заявил, что предложенный Еврокомиссией проект многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы необходимо сократить на несколько сотен миллиардов евро.