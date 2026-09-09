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Журнал «Профиль»

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Мерц призвал сократить бюджет ЕС на сотни миллиардов евро

Мерц призвал сократить бюджет ЕС на сотни миллиардов евро

Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Коштой заявил, что предложенный Еврокомиссией проект многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы необходимо сократить на несколько сотен миллиардов евро.

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