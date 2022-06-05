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Welt: «Слишком поздно». Просчет Запада с задержкой поставок тяжелого вооружения Украине

В Минобороны Австрии считают, что Запад допустил роковой просчет с вооружением Украины. Военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер, в беседе с Welt,  высказал мнение, что решение по поставкам тяжелого вооружения Украине было принято слишком поздно, это серьезный просчет «и поэтому теперь тяжелые вооружения больше не могут вовремя доставляться на место» на территорию Украины.

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