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«Готов подтвердить на детекторе лжи»: Тарасов обвинил Бузову в изменах

«Готов подтвердить на детекторе лжи»: Тарасов обвинил Бузову в изменах

Дмитрий Тарасов уверен, что бывшая жена Ольга Бузова изменяла ему. во время их брака. В личном блоге он ответил на новое интервью артистки, где она в деталях поделилась самыми пикантными ситуациями из их семейной жизни.

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