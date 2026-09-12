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proavto21

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Haval M6 2024: опыт владения и трезвый взгляд на семейный кроссовер

Haval M6 2024: опыт владения и трезвый взгляд на семейный кроссовер

Возвращение в автомобильную реальность после долгой паузы — это всегда столкновение с изменившимся ландшафтом.

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