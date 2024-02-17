Пятница рекордов на фондовых рынках Азии

Одного дня хватило инвесторам Японии, чтобы переварить негативные новости о падении ВВП. В пятницу Nikkei попытался достичь ростом на 0,86% очередного рекордного уровня 39 000, но остановился , не дойдя до него ста пунктов.
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