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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нико Хюлькенберг: «Максимально плевать на отсутствие подиумов. «Ауди» выбрала меня – это говорит обо всем»

Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг рассказал, как относится к антирекорду «Формулы-1» по количеству гонок без побед и подиумов (217 Гран-при).

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