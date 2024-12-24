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  • Гарий Щерба
    ИУДА ...!!!ФСБ показала заде...
  • Александр Робертус
    Каждый год одно и тоже.Заставят Украину и будут пропускать.Прощание с газом....
  • Traveller
    Испугал в конец!  😲 Потом перечитал. Оказалось "еврами"... 🤣 Отлегло...Прощание с газом....

На западе Украины женщины помогли мужчине убежать от сотрудников военкомата

На западе Украины женщины помогли мужчине убежать от сотрудников военкомата

Женщины помогли мужчине убежать от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), которые пытались его насильно мобилизовать в городе Берегово Закарпатской области на западе Украины.

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