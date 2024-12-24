На западе Украины женщины помогли мужчине убежать от сотрудников военкомата

Женщины помогли мужчине убежать от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), которые пытались его насильно мобилизовать в городе Берегово Закарпатской области на западе Украины.
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