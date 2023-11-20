Киев подтянул «Леопарды» к линии фронта: ВСУ засветились отчаянными маневрами

Танк Leopard 1A5 производства немецкого концерна Rheinmetall впервые попал на видео вблизи линии фронта, об этом сегодня, 20 ноября, сообщает телеграм-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на украинские паблики.
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