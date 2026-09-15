Мэр Москвы сообщил о росте пассажиропотока на Троицкой линии метро

На Троицкой линии метро после ввода новых станций пассажиропоток вырос втрое. За два года ее работы пассажиры совершили свыше 38 миллионов поездок, а сейчас на ветке ежедневно фиксируют около 100 тысяч поездок.
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