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«Манчестер Юнайтед» встречается дома с «Брайтоном» в 3-м раунде Кубка английской лиги. 2:0 – 19-летний Лейси и Маунт забили

« Манчестер Юнайтед » встречается дома с « Брайтоном » в 3-м раунде Кубка английской лиги. Ши Лейси открыл счет на 8-й минуте.

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