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Закон, порядок, государство

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В Забайкалье операторы беспилотных летательных аппаратов ВВО учатся эксплуатировать БпЛА в условиях низких температур

В Забайкалье операторы беспилотных летательных аппаратов ВВО учатся эксплуатировать БпЛА в условиях низких температур

Занятия организованы на полигоне «Каштак», где опытные инструкторы, имеющие боевой опыт, помогают военнослужащим освоить азы управления беспилотниками различного типа.

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