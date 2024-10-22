Биографию Артёма Жоги я писать не буду. Увы, но там много слов, которые Дзен однозначно не пропустит.
«Ельцин-центр» напрягся — новый полпред Артём Жога против либералов
Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Если ему удастся закрыть Ельцин центр, то ему памятник при жизни надо поставить.
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14 час.
Алеся Ясногорцева
Про Ельцин-центр хорошо сказал Андрей Рудой https://www.youtube.com/watch?v=Sjgrpf-lM3M
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11 час.
А
Александр
Этот либерастный гадюшник давно пора закрыть. Чтоб мозг нашей молодежи не уродовал. Только полный идиот может считать это дерьмо полезным.
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2 час.
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