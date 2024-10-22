«Ельцин-центр» напрягся — новый полпред Артём Жога против либералов

АП Александр Поляничко Если ему удастся закрыть Ельцин центр, то ему памятник при жизни надо поставить.

Алеся Ясногорцева Про Ельцин-центр хорошо сказал Андрей Рудой https://www.youtube.com/watch?v=Sjgrpf-lM3M