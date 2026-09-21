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Царьград

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Ямал возглавил рейтинг покупательной способности зарплат в РФ

Ямал возглавил рейтинг покупательной способности зарплат в РФ

Аналитики представили свежие данные о покупательной способности заработных плат в субъектах РФ. В основу исследования легло соотношение чистой медианной зарплаты и стоимости фиксированного набора товаров и услуг во II квартале 2026 года.

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