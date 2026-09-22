Disney показала, как горилла Бакари прошел первое обследование в Animal Kingdom

Сотрудники Animal Kingdom держат Бакари за руку во время планового обследования / © Animals at Disney, Instagram Disney’s Animal Kingdom опубликовал кадры плановой проверки здоровья Бакари в ветеринарном госпитале Conservation Station.
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