Названа основная задача ВСУ в Курской области

Полковник Матвийчук: Главная задача ВСУ в Курской области — выйти из региона Главными задачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области являются выход с территории региона с наименьшими потерями и переход на другие участки фронта, перечислил в разговоре с «Лентой.