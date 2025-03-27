Названа основная задача ВСУ в Курской области

Полковник Матвийчук: Главная задача ВСУ в Курской области — выйти из региона Главными задачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области являются выход с территории региона с наименьшими потерями и переход на другие участки фронта, перечислил в разговоре с «Лентой.
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