В России 13 декабря 2023 года отмечается День медведя и еще несколько интересных праздников Анастасия Меркулова13 декабря 2023 года, на среду, приходится несколько особых праздников, которые нельзя пропустить.
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