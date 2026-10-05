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Xiaomi 18 Ultra с тремя камерами по 200 Мп отменили

Xiaomi 18 Ultra с тремя камерами по 200 Мп отменили

Флагман планировали оснастить крупными сенсорами, непрерывным оптическим зумом и топовым чипом, но проект в итоге закрыли Digital Chat Station раскрыл характеристики флагманского смартфона Xiaomi 18 Ultra, который так и не дошел до серийного производства.

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