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Царьград

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В Ростове-на-Дону провели скачки без призов и руководителя в 2026 году

В Ростове-на-Дону провели скачки без призов и руководителя в 2026 году

В Ростове-на-Дону после скандала, связанного с закрытием, в 2026 году состоялись скачки. Как сообщает портал DonDay, мероприятие прошло 24 июля в закрытом формате, без призового фонда и официальной организации.

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