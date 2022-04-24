Под Астраханью директор стройфирмы подозревается в мошенничестве

Возбуждено уголовное дело. Директор стройфирмы во время работ в рамках муниципального контракта по благоустройству дворовых территорий одной из улиц в поселке Володарский Володарского района области завысил объемы и стоимость выполненных работ.
Возбуждено уголовное дело. Директор стройфирмы во время работ в рамках муниципального контракта по благоустройству дворовых территорий одной из улиц в поселке Володарский Володарского района области завысил объемы и стоимость выполненных работ.
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