Наземные роботы прикрывают зенитчиков на передовой

В зоне Специальной военной операции мобильные огневые группы ПВО используют наземный робототехнический комплекс для защиты от беспилотных атак противника.
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