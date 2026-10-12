16 октября в 11:00 во Дворце культуры «Победа» состоится районный фестиваль-конкурс казачьих традиций «Мы — внуки деда Ермака»! Юные казаки и казачки из города и сельских поселений района соберутся, чтобы показать свои таланты, удаль и знание родной культуры.