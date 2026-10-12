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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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16 октября в 11:00 во Дворце культуры «Победа» состоится районный

16 октября в 11:00 во Дворце культуры «Победа» состоится районный фестиваль-конкурс казачьих традиций «Мы — внуки деда Ермака»! Юные казаки и казачки из города и сельских поселений района соберутся, чтобы показать свои таланты, удаль и знание родной культуры.

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