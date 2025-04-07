В МИД РФ озвучили одну из главных задач на переговорах с США

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Известиям» сообщил, что обсуждение возвращения российской дипломатической собственности является важным пунктом в переговорах между Москвой и Вашингтоном.
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