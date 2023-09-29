Более 310 тысяч пассажиров воспользовались экспресс-рейсами Мострансавто с осени прошлого года

С ноября 2022 года более 310 тысяч пассажиров воспользовались экспресс-рейсами Мострансавто. На сегодняшний день в Подмосковье действуют 40 экспресс-маршрутов до метро и ж/д станций с минимальным количеством остановок.
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