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Более 310 тысяч пассажиров воспользовались экспресс-рейсами Мострансавто с осени прошлого года

С ноября 2022 года более 310 тысяч пассажиров воспользовались экспресс-рейсами Мострансавто. На сегодняшний день в Подмосковье действуют 40 экспресс-маршрутов до метро и ж/д станций с минимальным количеством остановок.

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