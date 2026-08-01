Очень важный, но пока тонкий ручеёк российского экспорта

[фрагмент цеха по обогащению урана в Зеленогорске] _Согласно данным Евростата, за январь–ноябрь 2025 года импорт обогащённого урана из России в ЕС вырос до 180,9 миллиона евро, увеличившись на 25% по сравнению с предыдущим годом.