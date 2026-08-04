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Наш потерянный мир

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Российские войска поразили завод автоагрегатов и портовый терминал в Черноморске

Российские войска поразили завод автоагрегатов и портовый терминал в Черноморске

Вооруженные силы России вечером 3 августа поразили в порту Черноморск в Одесской области завод автоагрегатов и портовый терминал, где ВСУ ремонтировали военную автомобильную технику, хранили боеприпасы и топливо.

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