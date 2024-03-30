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Россияне застряли в Египте из-за наложенных санкций ЕС на авиакомпанию Турции

Россияне застряли в Египте из-за наложенных санкций ЕС на авиакомпанию Турции

Вечерний рейс Air Cairo из Шарм-эль-Шейха в Москву застрял в аэропорту из-за политических проблем. Об этом информирует руководитель департамента по связям с общественностью Coral Travel и Sunmar Марина Макаркова.

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