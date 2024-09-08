Американец Морроу заявил о желании «уничтожить» Фомичева в бою на голых кулаках

Американский боец Роб Морроу, который будет участвовать в кулачном бою с россиянином Олегом Фомичевым в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», заявил 8 сентября в комментарии «Известиями», что хочет «уничтожить» своего противника «на голых кулаках».