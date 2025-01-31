Двое мужчин дружили 60 лет, а потом случайно выяснили, что они биологические братья

Лучшие друзья, знакомые еще со школы, совершенно случайно сделали невероятное открытие. Алан Робинсон дружил с Уолтером Макфарлейном 60 лет и в шутку называл того братом — оба были поражены, узнав правду.
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