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Двое мужчин дружили 60 лет, а потом случайно выяснили, что они биологические братья

Двое мужчин дружили 60 лет, а потом случайно выяснили, что они биологические братья

Лучшие друзья, знакомые еще со школы, совершенно случайно сделали невероятное открытие. Алан Робинсон дружил с Уолтером Макфарлейном 60 лет и в шутку называл того братом — оба были поражены, узнав правду.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Здорово, повезло братьям!!!
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18 час.
Элеонора Коган
Только по какой линии?
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18 час.
Алексей Рэдс
Небывает случайностей.❗🌟 У любого явления есть причина.
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15 час.
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