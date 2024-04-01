CBS: российские спецслужбы могут быть причастны к «гаванскому синдрому»

К случаям «гаванского синдрома» у американских дипломатов могло быть причастно Главное разведывательное управление (ГРУ) России, говорится в совместном расследовании Spiegel и передачи «60 minutes» («60 минут») на телеканале CBS.
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