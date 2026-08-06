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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирлинд Даку: «Сказал окружению, что поменяю «Рубин» только на «Спартак». У меня были другие предложения, но я выбрал самый большой клуб России»

Мирлинд Даку поделился эмоциями после подписания контракта со « Спартаком ». Сегодня московский клуб объявил о переходе нападающего из « Рубина ».

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