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Царьград

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Астрофизик Кравченко: 100 метеоров в час осветят столицу

Астрофизик Кравченко: 100 метеоров в час осветят столицу

В ночь с 12 на 13 августа жители столицы смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды. Астрофизик Евгения Кравченко рекомендует выбрать место подальше от городских огней, чтобы насладиться зрелищем до 100 метеоров в час.

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