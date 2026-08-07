Астрофизик Кравченко: 100 метеоров в час осветят столицу

В ночь с 12 на 13 августа жители столицы смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды. Астрофизик Евгения Кравченко рекомендует выбрать место подальше от городских огней, чтобы насладиться зрелищем до 100 метеоров в час.
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